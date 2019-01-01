Erdoğan Kaya: Beşiktaş'ta devamlı oynamayı hedefliyorum

Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkan Erdoğan Kaya, hedefinin siyah beyazlı formayı devamlı giymek olduğunu açıkladı.

Ziraat Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Erdoğan Kaya da ilk kez resmi bir maçta siyah beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş altyapısından yetişen 2001 doğumlu Erdoğan, forma şansı bulduğu ilk maçta gol atarak dikkat çekti.

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Genç yıldız adayı ilk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi:

"Şans verdiği için hocama teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Daha çok çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum. Hocamız şans verir diye bekliyordum. Şans da verdi. İyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta devamlı olarak oynamayı hedefliyorum."

Erdoğan, Türkiye U19 ve U17 milli takımlarının da formasını terletiyor.