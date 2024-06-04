Erden Timur, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladığı basın toplantısında gündemi sarsacak ifadeler kullandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili görevinden istifa eden Erden Timur, basın toplantısında çok önemli açıklamalar yaptı.

Ne söylendi?

Erden Timur, kendisinin görevden ayrılmasıyla birlikte takımdan ayrılabileceği iddia edilen Mauro Icardi hakkındaki soruyu yanıtladı.

Erden Timur, "Icardi ayrılır mı?" sorusunun ardından, "Icardi gelirken, 40 milyonluk teklife rağmen geldi. Menajeri, herkes söyledi. Galatasaray'da 1 sene bunu yaşadın devam ettir, yine teklif gelir dedi. Mauro çok özel bir insan. Duygusunu anlar insanın. Benim sürekli arkamda durur, vefa gösterir. Böylesi çok çok az insandır. Gerçek sahiplenmeyi Icardi'de yaşadım. Rakamsal boyutu farklıdır, şudur budur, o kararı da geçen sene büyük özveriyle verdi. Öyle olacağını düşünmüyorum." dedi.

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Erden Timur'dan Ali Koç yanıtı

Ardından, "Ali Koç'tan ne gibi saldırılar geldi? Kararınıza etkili oldu mu?" sorusuna ise Erden Timur şu sözlerle cevap verdi:

"Zerrece etkisi olmadı. Tersine... Galatasaray şemsiyesi altından çıkmaması lazım. Çıkarsa başına çok şey gelir dediler. Tersine onlardan korksam, Galatasaray'da kalmak lazım. Kalırsan Galatasaray şemsiyesi. Bir de neler yaşandı yani! 8.5 ay incelendi, MASAK'ı şusu busu neler neler yaşandı. Ta 6-7 ay öncelerinde, daha önce başlayan, 7-8 ay süren şeyler. Daha bir sürü şey sayarım. Hattı müdafaa değil sathı müdafaa gibi her zerresine şey yapıldı yani. Esas öyle bir şey düşünülse tam tersi kalması lazım. Buradaki olay şu, bu bir meydan okuma gibi anlaşılmasın.

"Olacak zaten olacak. Bu memlekette insanı iftiralarla belli bir süre zanlı gibi şey yapıyorlar ama ne olacaksa olur. Bir şüphen olsa hiç böyle cesurca hareketler yapmazsın. Bu tehditler 15 ay önce de edildi. Hakkımda şikayet hattı kuruldu. Fenerbahçe'nin resmi hesabı gibi bir yer şikayet hattı kuruldu. Bu 15 ay önce oldu. İnsan oğlunun birbirine sahip çıkmama şeyi bu. 15-16 ay önce oldu. Erden'i seviyoruz, arkasındayız. Vallahi şöyle söyleyeyim, Mauro'dan başka destek çıkan yok. Herkes işin civası. Sonrasında Galatasaray'ın hakkını savunmak için konuştum. Korksam o gün korkardım. Gücün boyutunu bilmiyorum. Ben de yıllardır ticaretin içerisindeyim. Bugün daha da şey. Galatasaray ciddi bir koruma ama herhangi bir şüphem yok. Kişisel bir şey için Galatasaray'dan faydalanmak, insanın vicdanını sızlatacak şeyler."

Gerçek şampiyon yanıtı

Erden Timur, daha sonra "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, her fırsatta 'Gerçek şampiyon Fenerbahçe' dedi. Sizin yorumunuz nedir?" şeklinde gelen soruya, "Oyuncuları en çok motive eden şey emeklerine leke sürülmesiydi. Bizim şampiyonluğumuz, anamızın ak sütü gibi helaldir. Fenerbahçe siyaseti için bunların söylenmesi gerekiyordu demek ki ama bu bize yaradı" diye konuştu.