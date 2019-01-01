Ercan Taner, beIN Sports'tan istifa mı etti?

Duayen spor spikeri Ercan Taner, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla beIN Sports'taki görevini bıraktığını ifade etti.

Ağustos ayında beIN Sports ile anlaşan ve yıllar sonra Süper Lig maçlarını yeniden anlatmaya başlayan Ercan Taner, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

18 Ocak gecesi 03:25'te bir Tweet paylaşan Ercan Taner, ''Gördüğüm lüzum üzerine Perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’tan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla...'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ercan Taner'in istifasına ilişkin beIN Sports cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.