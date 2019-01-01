Ercan Taner, beIN Sports'tan istifa mı etti?
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Ağustos ayında beIN Sports ile anlaşan ve yıllar sonra Süper Lig maçlarını yeniden anlatmaya başlayan Ercan Taner, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu.
18 Ocak gecesi 03:25'te bir Tweet paylaşan Ercan Taner, ''Gördüğüm lüzum üzerine Perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’tan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla...'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ercan Taner'in istifasına ilişkin beIN Sports cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Gördüğüm lüzum üzerine,
Perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan
istifa ettim...
Sevgi ve saygılarımla... — Ercan Taner (@ercantofficial) 18 Ocak 2019