Ercan Taner, beIN Sports'a geri döndü

Duayen spor spikeri Ercan Taner, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla beIN Sports'a geri döndüğünü duyurdu.

Geçtiğimiz yaz NTV'den ayrılarak beIN Sports'un yolunu tutan ancak 18 Ocak 2019'da istifa ettiğini duyuran Ercan Taner geri döndü.

18 Ocak'ta istifa kararını bir Tweet ile duyuran Taner, ''Gördüğüm lüzum üzerine, Perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla...'' ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen iki aylık sürecin ardından Ercan Taner sevenlerine müjdeli haberi yine Twitter üzerinden verdi. ''Eve dönüyorum'' sözleriyle müjdeyi veren Ercan Taner, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde mikrofonda olacağını duyurdu.

55 yaşındaki duayen spor spikeri, uzun yıllardır Süper Lig'deki efsaneleşen maç anlatımlarıyla hatırlanıyor.