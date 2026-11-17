Hem bugünün hem geleceğin yeteneklerine odaklanan RedBird patronu ve Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, Milan'ın ocak transfer döneminde aktif olacağını söyledi.

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Hedef, Ruben Amorim'in elindeki kadroyu bir stoper (ilk tercih Sporting Lizbon'dan Inacio), bir orta saha kanat oyuncusu ve büyük olasılıkla takımdan ayrılacak Camarda'nın yerini alacak bir forvetle güçlendirmek. Brugge'den Tresoldi pahalı bir hayal, Real Madrid'den Endrick ise diğer iddialı seçenek.

Milan'ın radarında yalnızca yıldızlar ve kendini kanıtlamış oyuncular yok. Kulüp, İspanya'da Segunda Division ekiplerinden Real Oviedo'da da dikkat çekici sinyaller aldı. Bunun nedeni, 2008 doğumlu İspanyol on numara veya kanat forvet Enzo Perez. Ligide çıktığı 12 maçta bir kez fileleri havalandırdı; o golü de büyük önem taşıyan Sporting Gijon derbisinde attı.

Her maça yedek kulübesinde başlayarak geçirdiği tutuk başlangıcın ardından düzenli olarak süre bulmaya başladı. Son beş maçın tamamına ilk 11'de çıktı, son üçünde 90 dakika oynadı (İspanya 19 Yaş Altı Millî Takımı'yla olduğu için hafta sonu Girona'ya karşı oynanan lig maçını kaçırdı).

Bu sezon performansı yükselişte: Bir golü, üç asisti var ve Real Oviedo'nun en tehlikeli hücumlarının çok azında onun rol oynamadığı izlenimini veriyor. Kulübü geçen temmuz ayında kendisiyle Haziran 2029'a kadar geçerli ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Serbest kalma bedeli 9 Kasım'a kadar 5,5 milyon avroydu; şimdi onu İspanya'dan götürmek için çok daha fazlası gerekiyor.

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Bir de evi olarak gördüğü Oviedo'dan götürmek için. Enzo Perez Oviedo'da doğdu, kendini bildi bileli Oviedo taraftarı ve futsal oynadığı dönemden beri kulübün altyapısında yetişti. Er ya da geç kanatlanıp uçması gerektiğini biliyor, ancak şu anda yalnızca mevcut takımına odaklanmış durumda. 9 Kasım'da Oviedo'nun başına geçen Raul'un yardımıyla takımını La Liga'ya geri döndürmek istiyor.

Aktardığına göre Matteo Moretto Milan, belirtildiği gibi Perez'i takip ediyor ve ocak ayında bir girişimde bulunabilir: Oviedo onu kadrosunda tutmak istiyor ancak iyi bir teklif gelirse kış transfer döneminde satabilir. İspanya ve Avrupa'nın büyük kulüpleri de oyuncuyla ilgileniyor. Son haftalarda birçok kulüp onu takip etti; bunların arasında genç yeteneği yakından izlemek için Oviedo'ya gelen Chelsea de var. İspanyol kulübünün planı, hazırlıksız yakalanmamak için serbest kalma bedelini on katına çıkarmak.