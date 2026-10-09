Manchester City'nin 115 mali suçlama davasında suçlu bulunmasının ardından kulüp üzerindeki baskılar artarken, teknik direktör Enzo Maresca kulübü savunmak için çıkış yaptı; şampiyonluklarının en ufak bir leke taşımadığını vurgulayarak, yönetimin temyiz davasını kazanacağına ve bu tartışmalı dosyayı kapatacağına olan güvenini bir kez daha dile getirdi.

Maresca, cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında, kulübün sahiplerine, icra kurulu başkanına ve sportif direktörüne yüzde 100 güvendiğini belirterek, bu inancın teknik sorumluluğu üstlenmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Şunları ekledi: "Kulüple konuştum ve hepimiz bu davayı atlatma becerimize güveniyoruz. Belki de bu konuyu yeniden konuşmanın doğru zamanı, temyizi kazandığımız an olacak."

İtalyan teknik adam, Manchester City'nin başarılarının meşruiyetini sorgulamayı reddederek, kulübün şampiyonluklarını kazanmak için ortaya koyduğu emeğin ve çabanın büyüklüğünün tamamen farkında olduğunu vurguladı; takım ise hukuki tartışmalardan uzak bir şekilde saha içindeki mücadelelere odaklanmayı sürdürüyor.

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Bağımsız bir komisyon, Manchester City'yi 2009-2010 sezonundan 2017-2018 sezonuna kadar olan dönemde Premier Lig'in mali düzenlemelerini ihlal etmekle ilgili suçlamalarda suçlu bulmuştu; bunlar arasında yanıltıcı hesaplar sunmak ve davada belirtilenlere göre değeri 830 milyon sterlini aşan bir finansmanı gizlemeye yönelik bir plan kapsamında, kararın hayali olarak nitelendirdiği sözleşmeler imzalamak yer alıyordu.

Kulüp, kararın hukuk, ilkeler ve olgularla ilgili esasa dair hatalar içerdiğini ve geçersiz olduğunu belirterek hükme itiraz etti.

Maresca'nın açıklamaları, pazar günü Liverpool karşısında oynanacak beklenen maç öncesinde geldi; bu, Manchester City'nin kararın açıklanmasından bu yana oynayacağı ilk maç olup, Anfield Stadı'nda gergin bir atmosfer bekleniyor.