Enzo Maresca'dan Brighton maçı öncesi sert uyarı: “Dört ya da beş gol atabilirler!”

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, oyuncularını Etihad Stadyumu'nda agresif oynayan Brighton'ı durdurmak için taktik dengeyi doğru kurmaları gerektiği konusunda uyardı. Maresca ayrıca kanat oyuncusu Antoine Semenyo'nun takımda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen tek oyuncu olduğunu doğruladı.

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Manchester City, üst sıralardaki Brighton ile hemen yeniden karşılaşacak

Premier League lideri Manchester City, dramatik Carabao Kupası karşılaşmasından yalnızca üç gün sonra üçüncü sıradaki Brighton'ı Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak. 2-2'lik beraberliğin ardından penaltılarla tur atlayan Manchester City, ligde büyük önem taşıyan bir mücadeleye çıkacak.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, çarşamba günü kupadan elenmelerinin ardından rövanşı almak istediğini söyledi.

Maresca, ligin sürpriz biçimde üst sıralarda yer alan takımına karşı yine zorlu bir sınav bekliyor.

Maresca, Brighton'ın agresif hücumuna karşı uyardı

Maresca, Brighton'ın adam adama presini ve doğrudan hücuma yönelen oyun tarzını savunması açısından başlıca tehlikeler olarak gösterdi. Maresca, “Bu sezon oyun tarzları, Chelsea'de olduğum geçen yıla ve iki yıl öncesine kıyasla biraz farklı” dedi.

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“Bu sezon çok daha fazla adam adama oynuyorlar ve hücum ederken biraz daha doğrudan bir yol izliyorlar. Ancak hücumda her zaman ileriye dönük ve agresifler.”

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İtalyan teknik adam, “Her takıma karşı üç, dört, beş gol atabilirler. Çok sayıda pozisyon üretiyorlar. Bu yüzden doğru dengeyi kurmanız gerekiyor... Zor bir maç olacak” uyarısında bulundu.

Kadroda rotasyon yapılırken tek eksik Semenyo

Takımdaki son duruma değinen Maresca, kanat oyuncusu Antoine Semenyo'nun Ipswich Town karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle hâlâ forma giyemediğini doğruladı. Maresca, “Herkes oynayabilecek durumda. Antoine Semenyo dışında herkes hazır” dedi.

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“Durumu iyi. Morali yerinde. Tesiste, ihtiyaç duyduğu toparlanma çalışmalarını ve tedaviyi sürdürüyor ama şu an için çok erken.”

Hafta içinde dinlendirilen Erling Haaland, Josko Gvardiol, Ruben Dias ve Gianluigi Donnarumma'nın da aralarında bulunduğu yıldızlar kadroya dönüyor.

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Manchester City yalnızca önündeki maça odaklanıyor

RB Leipzig ve Nottingham Forest deplasmanları yaklaşsa da Maresca, cumartesi günkü maçın ötesine bakmayı reddetti.

Maresca, “Yarını düşünüyorum. Sadece maç maç ilerliyoruz” dedi.

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Manchester City, tümüyle Etihad Stadyumu'nda Brighton karşısında galibiyet almaya odaklanmış durumda.