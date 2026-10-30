Enzo Fernandez ayrılık hakkında konuştu: River Plate'e döneceğim

Yazın en büyük transferlerinden birinin tamamlanmasının üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişti ki, Arjantinli yıldız Enzo Fernandez ağır bir sürprize imza atarak, memleket kulübü River Plate'e dönme isteğini açıkladı.

2022 Dünya Kupası şampiyonunun açıklamaları, yalnızca birkaç hafta önce kendisini Chelsea'den 125 milyon sterline kadrosuna katan ve onu dünyanın en pahalı orta saha oyuncularından biri haline getiren Manchester City ile geleceği üzerinde soru işaretleri oluşturdu.

City formasıyla güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, 10 maça çıkıp İngiltere Ligi'nde Sunderland karşısında alınan heyecanlı 5-3'lük galibiyette ilk golünü kaydetmesine karşın, 25 yaşındaki oyuncunun kalbi hâlâ Buenos Aires'te asılı duruyor.

Fernandez, "talksport" kanalının "Los İdolos" gazetesinden aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "River'a dönmek istiyorum, bunu defalarca dile getirdim ve her fırsat bulduğumda kesinlikle döneceğim, bunu çok istiyorum ve bir gün döneceğim, bu gerçekten arzu ettiğim bir şey."

Geri adım atmaya yer bırakmayan kararlı bir tavırla şunu ekledi: "Sorun değil. Bu açıklamanın arkasında duracağım. Eğer bunu söylüyorsam, gerçekten öyle hissettiğim içindir. Kupalar kazanmak ve kulübün atmosferinin tadını burada geçirdiğimden daha uzun yıllar çıkarmak için River'a dönmem gerekiyor."

Sözlerinin güçlülüğüne rağmen Fernandez, yakın bir ayrılığı reddederek City taraftarını yatıştırmakta gecikmedi ve şunu vurguladı: "Ben buradayım, Manchester ile uzun vadeli bir sözleşmem var ve bundan önce daha kat edilecek uzun bir yol var."

River'dan City'ye

Enzo, River Plate akademisinin en önemli mezunlarından biri olarak kabul ediliyor; 2020 ve 2022 yılları arasında 53 maçta 12 gol atıp 10 asist yaparak Arjantin Ligi ve Kupa şampiyonluğu elde etti, bu süreçte Defensa y Justicia'ya yaptığı ve Sudamericana Kupası ile Recopa Kupası'nı kazandığı başarılı bir kiralık dönem de yaşadı.

Oradan Haziran 2022'de Benfica'ya gitti, burada Portekiz Ligi şampiyonluğunu elde etti, ardından 2022 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekip en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı ve 106,8 milyon sterlinlik rekor bir transferle Chelsea'ye geçti.

Chelsea ile 170 maça çıkıp 31 gol atan ve 30 asist yapan oyuncu, Kulüpler Dünya Kupası ve Konferans Ligi şampiyonluklarını kazandı; ardından 2026 başında Real Madrid'e transferine dair söylentiler çıktı, bunu İspanyol kulübü yalanladı ve Manchester City, yaz transfer döneminin son gününde transferi bitirerek onu eski teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden bir araya getirdi.