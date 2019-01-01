Enzo Crivelli resmen Başakşehir'de

Başakşehir, 24 yaşındaki Fransız golcüyü kadrosuna kattı...

Medipol , İkinci Futbol Ligi takımlarından 'de forma giyen Enzo Crivelli'yi renklerine kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp üst yönecisi Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 24 yaşındaki Fransız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından Crivelli'nin transferiyle ilgili paylaşılan videoda da "Hoş geldin Apaçi" ifadesi kullanıldı.

Caen formasını 1,5 sezon terleten Crivelli, 44 maçta oynadı 8 gol kaydetti.