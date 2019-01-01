Enzo Crivelli resmen Başakşehir'de
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Medipol Başakşehir, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen'de forma giyen Enzo Crivelli'yi renklerine kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp üst yönecisi Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 24 yaşındaki Fransız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından Crivelli'nin transferiyle ilgili paylaşılan videoda da "Hoş geldin Apaçi" ifadesi kullanıldı.
⚡️⚡️⚡️Hoş geldin Apaçi! 💪#YeniVizyonAynıHedef pic.twitter.com/ijfjO2Xx0q— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 27, 2019
Caen formasını 1,5 sezon terleten Crivelli, 44 maçta oynadı 8 gol kaydetti.