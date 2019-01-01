Enver Cenk Şahin, Başakşehir'de antrenmanlara çıkacak

St. Pauli’de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin’in Başakşehir ile antrenmanlara çıkacağı açıklandı.

Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan ancak sözleşmesi feshedilmeyen Enver Cenk Şahin eski kulübü ile antrenmanlara çıkacak.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Enver Cenk Şahin, bizde profesyonel olmuş ve 7 yıl formamızı giymiş bir kardeşimizdir. Böyle bir olay yaşamasından ötürü ben de çok üzüldüm. Fiziksel olarak kondisyonunu kaybetmemesi için burada idmanlara çıkma ricasında bulundu. Burası onun evi. Kulübüyle sözleşmesini feshettiği takdirde de ocak ayında kapımız açık” dedi.

Gümüşdağ ile birlikte kamera karşısına geçen Enver Cenk Şahin ise “Bana kucak açılması beni çok mutlu etti. Zor süreçte arayıp destek oldular, davet ettiler. Başkan ile baba-oğul gibiyiz. Genç oyunculara desteğini hiç esirgememiştir. Biz zor zamanlarda kenetleniriz. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.