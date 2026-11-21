Paris Saint-Germain, Nice karşısında ağır bir darbe aldı. Fransız hücum oyuncusu Désiré Doué, maçın ilk yarısında dizinden ciddi şekilde sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Sezonu erken kapatabileceği ve önümüzdeki maçları kaçırabileceği endişelerinin yaşandığı bu gelişme, İspanyol teknik direktör Luis Enrique'yi Parisli ekibin hücum seçenekleri konusunda yeni bir krizle karşı karşıya bıraktı.

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İspanyol gazetesi "AS", Doué'nin bir Nice oyuncusunu çalımlamaya çalışırken dizinin sertçe burkulmasıyla sakatlandığını yazdı. Fransız oyuncu hemen teknik ekibe işaret ederek oyundan çıkmak istedi; ardından yüzünde acı ve üzüntü belirtileri görüldü ve sahadan sedyeyle çıkarıldı. Sakatlığın niteliği ilk andan itibaren endişe verici göründüğü için bu görüntü, takım arkadaşları ve teknik ekip arasında kaygıya yol açtı.

Fransız oyuncunun, sakatlığın türünü ve ciddiyetini net şekilde belirlemek amacıyla maçın ardından önümüzdeki saatlerde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ancak tetkik sonuçları resmi olarak netleşmeden önce, yere düştükten sonraki tepkisi ve sahadan ayrılış şekli, uzun süre forma giyemeyeceği ve hatta bu sezon Paris Saint-Germain'deki mesaisinin sona erebileceği yönünde büyük endişelere neden oldu.

Doué'nin karşılaşmadaki rolü düşünüldüğünde sakatlığın önemi daha da arttı. Maçın başında 1-0 geriye düşerek Nice karşısında zorlanan Parisli ekibin ikinci golünde belirleyici olan Fransız hücumcu, skora etki etme yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Ancak onun bu katkısı kısa süre içinde, sezonun kritik bir döneminde önemli parçalarından birini kaybedebilecek takım için endişe kaynağına dönüştü.

Bu sakatlık, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında çapraz bağlarında yırtık oluşan Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın yokluğu nedeniyle zaten sıkıntı yaşayan Luis Enrique'nin dertlerini artırdı. Özellikle sağlık kontrolleri Doué'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağını ve takımın sezon sonuna kadar ondan yararlanamayacağını doğrularsa, İspanyol teknik adam hücum hattındaki önemli eksikleri telafi etme konusunda yeni bir sınavla karşı karşıya kalacak.

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Maçın ardından oyuncusunun durumu hakkında konuşan Luis Enrique, sakatlığın ciddi olduğunu kabul etti ancak niteliği konusunda kesin bir hüküm vermeden önce nihai tetkik sonuçlarının beklenmesi gerektiğinin altını çizdi: "Yarın tetkiklerin sonuçlarını beklememiz gerekiyor ama bu ciddi bir sakatlık, bu açık. Televizyonda izledik." İspanyol çalıştırıcı, bu tür sakatlıkların profesyonel futbolda yaşandığını, durumun oyuncu ve kulüp açısından zor olmasına rağmen takımın bunu kabullenip bununla başa çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Paris Saint-Germain teknik direktörü, oyuncunun soyunma odasına gitmesinin ardından Doué ile konuşma fırsatı bulduğunu belirterek onun iyileşip daha güçlü bir şekilde döneceğine inandığını ifade etti. Bununla birlikte, sahalardan uzak kalacağı sürenin ve sakatlığın niteliğinin sağlık kontrollerinin sonuçlarına bağlı olduğunu yineledi. Fransız hücumcunun durumu Parisli kulüpte merakla beklenirken, yeni bir hücum oyuncusunu kaybetme endişesinin yanı sıra Doué'nin mart ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki İspanya maçını kaçırma ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.