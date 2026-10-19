Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Fransa Ligi'nde Strasbourg'u 3-1 yendikleri maçta Ousmane Dembele'nin yeni bir penaltıyı kaçırmasının ardından, takımının penaltı atışlarını kullanmakta sorun yaşadığını kabul etti. Paris ekibi yarın salı günü Barcelona ile merakla beklenen bir karşılaşmaya çıkacak.

Enrique, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, son dönemde penaltıların tekrar tekrar kaçırılması nedeniyle takımının penaltı atışlarında uzmanlaşmış bir oyuncudan yoksun olduğunu, buna rağmen Paris Saint-Germain'in kazanmayı ve bu hataları telafi etmeyi başardığını söyledi.

İspanyol teknik adam şöyle devam etti: "Doğru, penaltı uzmanı bir oyuncumuz yok." Enrique, takımda penaltı kullanabilecek birçok oyuncu bulunduğunu, ancak bu görevde etkili ve istikrarlı olan bir oyuncuya hâlâ ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Dembele'nin Strasbourg karşısında penaltı kaçırması, Ferran Torres'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında penaltı kaçırmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Takımının 4-2 kazandığı o maçta Torres'in vuruşunu kaleci Gianluigi Donnarumma kurtarmıştı.

Ayrıca Desire Doue, Paris Saint-Germain'in 3-1 kazandığı Le Mans maçında penaltı kaçırmış, aynı maçta Lucas Beraldo ise penaltısını gole çevirmeyi başarmıştı. Böylece Paris ekibinin oyuncuları penaltı noktasından birden fazla kez hata yapmış oldu.

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Bu durum Khvicha Kvaratskhelia'ya da uzandı. Gürcistan Milli Takımı ile Kuzey İrlanda'ya 1-0 kaybettikleri maçta penaltı kaçıran Kvaratskhelia, penaltı noktasından gol fırsatlarını değerlendiremeyen Paris'in hücum hattı oyuncuları listesine eklendi.

Bu başarısızlıklara rağmen, kaçırılan penaltılar Paris Saint-Germain'in son maçlarında zafer toplamasının önüne geçmedi. Bu durum, küçük detayların belirleyici olabileceği yaklaşan kritik mücadeleler öncesinde soruna ek bir boyut kazandırıyor.

Enrique, penaltı kullanma konusundaki tercihleri hakkında şunları söyledi: "Penaltıyı iyi kullanan birçok oyuncumuz var, ancak tek bir oyuncumuzun eksik olduğu doğru. Yine de Vitinha, Ousmane ve diğerleriyle birlikte penaltı kullanabilecek birçok oyuncumuz mevcut."

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi finalindeki başarısını hatırlatıyor. O maçta Gonzalo Ramos, Desire Doue, Achraf Hakimi ve Lucas Beraldo attıkları penaltılarla takıma Arsenal karşısında kupayı kazandırmış, Nuno Mendes ise penaltısını kaçırmıştı.