Enner Valencia'nın testi pozitif
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AA
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.
31 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı, 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.