Koronavirüs

Enner Valencia'nın testi pozitif

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Enner Valencia Fenerbahce
AA
Salgın dünyada yeniden etkisini güçlendirirken, Süper Lig'deki pozitif vakaların da sayısı artıyor.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı, 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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