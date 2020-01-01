Enner Valencia'dan penaltı açıklaması

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan , “Rakip oyuncunun bana müdahalesi oldu. Ben de o yüzden topa müdahale edemedim. Burada en önemlisi kim olursa olsun takıma en iyi şekilde yardım etmek ve takımı daha ileriye götürmek. Bu gerçekten çok önemli. Kendim ve takımımım adına çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

"Bu galibiyet bize motivasyon sağlayacaktır"

Kendi performansı hakkında da konuşan Valencia, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ilk maçlar çok önemli. Bu maçın da önemini biliyorduk. En iyi şekilde galibiyetle başladık. Bu galibiyet bize ayrı bir motivasyon sağlayacaktır. Daha ileriye doğru gitmemizde bize yardımcı olacaktır.” dedi.