Enner Valencia, İstanbul'a geldi
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RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images
Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe yeni sezonun A takım kadrosuna 10. takviyesini yapmaya hazırlanıyor.
Sarı Lacivertliler prensip anlaşmasına vardığı Enner Valencia'yı da İstanbul'a getirdi.
30 yaşındaki forvetin yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe, Meksika ekibi Tigres ile sözleşmesi sona eren Valencia için bonservis bedeli ödemeyecek.
Geçtiğimiz sezon Tigres formasıyla 27 maça çıkan Valencia 1 gol ve 1 asist istatistikleriyle oynadı.