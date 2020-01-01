Süper Lig

Enner Valencia, İstanbul'a geldi

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Enner Valencia Chile Ecuador Copa America 21062019
RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images
Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Ekvadorlu forveti resmi sözleşme için kente getirdi.

Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe yeni sezonun A takım kadrosuna 10. takviyesini yapmaya hazırlanıyor.

Sarı Lacivertliler prensip anlaşmasına vardığı Enner Valencia'yı da İstanbul'a getirdi.

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30 yaşındaki forvetin yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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    Fenerbahçe, Meksika ekibi Tigres ile sözleşmesi sona eren Valencia için bonservis bedeli ödemeyecek.

    Geçtiğimiz sezon Tigres formasıyla 27 maça çıkan Valencia 1 gol ve 1 asist istatistikleriyle oynadı.

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