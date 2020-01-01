Fenerbahçe

Enner Valencia ilk antrenmanına çıktı

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Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, takımla ilk antrenmanına katıldı.

Enner Valencia sahaya indi. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği ve imza attırdığı Enner Valencia takımla çalışmalara başladı.

Topuk Yaylası'ndaki kampın ardından İstanbul'a dönen sarı-lacivertli takım bugün akşam antrenmanında toplandı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

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    Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma oynadı ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. 

    Fenerbahçe yarın The Land of Legends Cup turnuvasında Antalyaspor ile Kadıköy'de karşılaşacak.

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