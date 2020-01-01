Enner Valencia ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahce.org
Enner Valencia sahaya indi. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği ve imza attırdığı Enner Valencia takımla çalışmalara başladı.
Topuk Yaylası'ndaki kampın ardından İstanbul'a dönen sarı-lacivertli takım bugün akşam antrenmanında toplandı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma oynadı ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe yarın The Land of Legends Cup turnuvasında Antalyaspor ile Kadıköy'de karşılaşacak.