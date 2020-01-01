Enner Valencia, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Enner Valencia transferini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli ekip Çarşamba akşamı İstanbul'a getirdiği Valencia ile resmi sözleşme imzaladı.
Meksika ekibi Tigres ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis ödenmeyecek.
2019-20 sezonunda Tigres formasıyla 27 maça çıkan Valencia 1 gol attı, 1 asist yaptı.
Ekvadorlu futbolcu, 2014 - 2017 yılları arasında Premier Lig ekipleri West Ham United ve Everton'ın formasını da terletmişti.
Enner Valencia bu yaz Fenerbahçe'nin A takıma yaptığı dokuzuncu transfer oldu.
Sarı Kanarya daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos'u renklerine bağlamıştı.
Ailemize hoş geldin Enner Valencia! ⚡ pic.twitter.com/rCXtqfbNjN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 28, 2020