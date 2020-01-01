Enner Valencia, Fenerbahçe'de

Sarı Lacivertliler, 30 yaşındaki Ekvadorlu forveti kadrosuna kattığını duyurdu.

, Enner transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip Çarşamba akşamı İstanbul'a getirdiği Valencia ile resmi sözleşme imzaladı.

ekibi Tigres ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis ödenmeyecek.

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2019-20 sezonunda Tigres formasıyla 27 maça çıkan Valencia 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Ekvadorlu futbolcu, 2014 - 2017 yılları arasında Premier Lig ekipleri ve 'ın formasını da terletmişti.

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Enner Valencia bu yaz Fenerbahçe'nin A takıma yaptığı dokuzuncu transfer oldu.

Sarı Kanarya daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos'u renklerine bağlamıştı.