Enner Valencia: Başarılı olacağıma inanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ekvadorlu futbolcu, sarı-lacivertli kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

'de başarılı olacağına inandığını dile getiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bu kadar büyük ve harika bir camianın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. İlk kez 'de bulunuyorum, bir Türk takımında oynuyorum. Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmak şampiyonluk isteğini getirir. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Ligin başından itibaren başarılı olacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Enner , "Buraya gelme aşamasında çok fazla mesaj atan ve buraya çağıran Fenerbahçe taraftarlarına şükranlarımı iletiyorum. Bu forma için yüzde 100 mücadelemi vereceğim." ifadelerini kullandı.