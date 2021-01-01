Enner Valencia Başakşehir maçında oynayabilecek mi?

Gaziantep FK maçının 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Enner Valencia'nın MR'ı çekildi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Gaziantep'i 3-1 mağlup ederek zirveyi takibini sürdürdü. Karşılaşmanın 81. dakikasında Enner Valencia sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ekvadorlu oyuncunun MR'ının çekildiği ve önemli bir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi.

Ayağında hafif bir ödem ulaşan yıldız oyununun Medipol Başakşehir maçında oynaması için bir engel bulunmuyor.

Enner Valencia bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Tigres'ten bonservissiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 27 karşılaşmada görev aldı.

Bu maçlarda 7 gol ve 2 asist ile oynayan Valencia, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Enner Valencia'nın kariyerinden satırbaşları

2014 yılında Meksika'nın Pachuca takımına trasfer olan Valencia, gösterdiği performansla pek çok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

Temmuz 2014'te West Ham United başarılı oyuncuyu 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı. Bir dönem Everton'da kiralık oynayan Valencia, 2017 yılında 5.50 milyon euro karşılığında Tigres'e katıldı.

3 yıl Tigres'te forma giyen Valencia'nın son durağı ise Fenerbahçe oldu. Valencia'nın Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.