Enes Ünal: Turist olarak gitmiyoruz

A Milli Takım'ın genç forveti Enes Ünal, EURO 2020 öncesinde iddialı konuştu.

A Milli Takım kariyerindeki ilk gollerini Andorra filelerine gönderen Enes Ünal, EURO 2020 öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan 22 yaşındaki golcü, "Bu anın gelmesini çok istiyordum. Gollerimi attım ve rahatladım. Hayatımın en gurur verici anlarıydı." dedi.

Takım olarak EURO 2020'yi çok önemsediklerini söyleyen Enes, "Hem fiziksel hem de psikolojik olarak turnuvaya çok iyi hazırlanacağız. Turist olarak gitmiyoruz. Sadece orada olmayacağız. Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Turnuvaya damga vuracağız." şeklinde konuştu.

Bu sezon ile 12 karşılaşmaya çıkan Enes, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.