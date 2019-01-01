Enes Ünal Milli Takım'da siftah yaptı

Andorra karşısında sahaya ilk 11'de çıkan genç santrfor, kırmızı beyazlı formayla ilk gollerini kaydetti

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında Andorra'ya konuk oldu.

Turnuva biletini daha önceden cebine koyan ay yıldızlılar, bu karşılaşmaya elemelerin diğer maçlarına göre farklı bir ilk 11'le çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği kadroda santrfor olarak sahaya çıkan Enes Ünal, millilerin ilk yarıda attığı iki gole de imzasını attı.

17. dakikada ay yıldızlıları 1-0 öne taşıyan Enes, 21. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçti ve skoru 2-0'a getirdi.

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Bu gollerin Enes Ünal için ayrı bir anlamı da vardı. Genç oyuncu bu maçta 13. kez giydiği milli formayla ilk gollerini bulmuş oldu.

Enes Ünal, A Milli Takım'daki ilk gollerini Andorra deplasmanında attı.



?????? pic.twitter.com/3WjoHbkdxa ? Goal (@GoalTurkiye) November 17, 2019

'de top koşturan 22 yaşındaki forvet, bu sezon 'da 1 gol atmıştı.

Milliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve EURO 2020 H Grubu'nu 2. sırada tamamladı.