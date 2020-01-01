La Liga

Enes Ünal için Getafe iddiası

Son güncelleme
Yorum()
Enes Ünal Valladolid 31082018
Imago
La Liga ekiplerinden Getafe’nin Enes Ünal'ın transfer için Villarreal ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

İspanya'da top koşturan milli forvet Enes Ünal'ın yeni adresi Getafe oluyor.

A Spor'un haberine göre Getafe, Enes Ünal'ın transferi konusunda Villarreal ile el sıkıştı.

Haberin devamı aşağıda

Getafe'nin bu transfer için Villarreal'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valladolid'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, görev aldığı 37 maçta 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Villarreal, Enes Ünal'ı 2017 yazında Manchester City'den 14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

    Kapat