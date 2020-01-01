Enes Ünal için Getafe iddiası
Yorum()
Imago
İspanya'da top koşturan milli forvet Enes Ünal'ın yeni adresi Getafe oluyor.
A Spor'un haberine göre Getafe, Enes Ünal'ın transferi konusunda Villarreal ile el sıkıştı.
Getafe'nin bu transfer için Villarreal'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valladolid'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, görev aldığı 37 maçta 8 gol atıp 2 de asist yaptı.
Villarreal, Enes Ünal'ı 2017 yazında Manchester City'den 14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.