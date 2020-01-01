Enes Ünal için Getafe iddiası

La Liga ekiplerinden Getafe’nin Enes Ünal'ın transfer için Villarreal ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

İspanya'da top koşturan milli forvet Enes Ünal'ın yeni adresi oluyor.

A Spor'un haberine göre Getafe, Enes Ünal'ın transferi konusunda ile el sıkıştı.

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Getafe'nin bu transfer için Villarreal'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valladolid'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, görev aldığı 37 maçta 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

Villarreal, Enes Ünal'ı 2017 yazında 'den 14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.