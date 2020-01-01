Enes Ünal, Getafe'ye transfer oldu
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AA
Getafe, Enes Ünal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanyol ekibinden yapılan resmi açıklamada Enes ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Getafe'nin Enes Ünal'ın bonservisi için Villarreal'e ne kadar verdiği açıklanmadı. Marca'nın iddiasına göre Getafe, Türk yıldız için 5 milyon euro ödeyecek.
2019-20 sezonunu Real Valladolid'de kiralık olarak geçiren Enes, 37 maçta 8 gol attı, 2 asist yaptı.
Getafe, Enes Ünal'ın La Liga'da forma giydiği dördüncü takım olacak. Milli futbolcu, İspanya'da sırasıyla Levante, Villarreal ve Valladolid'de oynadı.