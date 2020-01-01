Enes Ünal, Getafe'ye transfer oldu

Madrid ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

, Enes Ünal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanyol ekibinden yapılan resmi açıklamada Enes ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Getafe'nin Enes Ünal'ın bonservisi için 'e ne kadar verdiği açıklanmadı. Marca'nın iddiasına göre Getafe, Türk yıldız için 5 milyon euro ödeyecek.

Daha fazla takım

2019-20 sezonunu 'de kiralık olarak geçiren Enes, 37 maçta 8 gol attı, 2 asist yaptı.

Getafe, Enes Ünal'ın 'da forma giydiği dördüncü takım olacak. Milli futbolcu, İspanya'da sırasıyla , Villarreal ve Valladolid'de oynadı.