Real Madrid'in genç Brezilyalı forveti Endrick, İspanya Futbol Federasyonu Müsabaka Komitesi'nin vatandaşı Vinicius Junior'a verdiği 4 maç ceza konusunda soyunma odasındaki takım arkadaşlarının hislerini özetledi.

Cezanın resmi olarak açıklanması, dün çarşamba günü, Real Madrid ile Roma arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Olimpico Stadı'nda çılgın bir geri dönüşle beyazlı ekibin 4-3 kazandığı maça saatler önce geldi.

Brezilyalı yıldızın cezası, geçen cumartesi günü La Liga'da Villarreal'e karşı oynanan son maçta, sonradan iptal edilen ve bizzat Brezilyalının attığı golle sonuçlanan atağın başlangıcında Villarreal oyuncusu Nathan Salipa'nın saçını çekmesi gerekçesiyle kırmızı kart görmesinin ardından geldi.

Roma karşısında ikinci yarıda oyuna sonradan girip bir gol kaydeden Endrick, maçın bitiminin ardından şöyle konuştu: "Cezanın iki maç olması gerektiğini biliyorduk, ama içten içe öyle olmayacağını da biliyorduk."

"Marca" gazetesinin aktardığına göre Endrick, sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius'a yaptıkları çılgınlık ve bu değişmeyecek. Böyle olacağını, Vinicius'u hedef alacaklarını biliyorduk."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "O güçlü bir adam, her zaman her şeye karşı mücadele ediyor. Döndüğünde en iyi haliyle dönecek."

Maç öncesinde Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Vinicius'un cezasına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı ancak açıklamanın zamanlamasını sorguladı: "Şampiyonlar Ligi'ndeki böylesine önemli bir maçtan iki saat önce neden açıklama yapılıyor?"







