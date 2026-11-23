Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında yarın (Salı) akşam Santiago Bernabéu'da oynanacak Hollanda ekibi PSV Eindhoven maçının kadrosunu açıkladı.

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Real Madrid'in kadrosunda Brezilyalı forvet Endrick yer almadı. Kulüp, bugün (Pazartesi) oyuncunun sol bacağındaki adduktor kasında sakatlık yaşadığını açıklamıştı. Endrick böylece merakla beklenen Avrupa maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan kadroda bir sürpriz de yaşandı: Madrid ekibinin son antrenmanına katılmayan ve forma giyip giyemeyeceği şüpheli görülen Hollandalı Denzel Dumfries kadroya dahil edildi.

Marca gazetesi bu sabah şunları yazmıştı : “Endrick ve Dumfries, takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmadı. Bu durum, ikilinin maçta forma giymesini neredeyse kesin olarak imkânsız hale getiriyor.”

Sakatlıkları bulunan Rodrygo, Ferland Mendy ve Raúl Asencio üçlüsü de önceki maçlarda olduğu gibi henüz hazır olmadıkları için kadroya alınmadı.

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Real Madrid'in kadrosu şöyle:

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Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Defans: Eder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

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Orta saha: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Hücum: Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

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Real Madrid, lig aşamasındaki ilk dört maçını kazanmanın verdiği yüksek moralle sahaya çıkacak. 12 puan toplayan İspanyol ekibi, puan tablosunda ikinci sırada bulunuyor ve tüm maçlarını kazanan Paris Saint-Germain ile puanları eşit. Real Madrid, bu maçta son 16 turuna doğrudan yükselme şansını artırmak için yeni bir fırsat yakalamış durumda.

Avrupa macerasına Inter Milan galibiyetiyle başlayan Real Madrid, ardından Roma, Leipzig ve AEK Atina'yı da mağlup ederek kıtanın en büyük kupası için güçlü bir aday olduğunu kanıtladı. Madrid ekibi, galibiyet serisini Hollanda temsilcisi karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

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Öte yandan PSV Eindhoven, ilk dört haftada bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak topladığı 4 puanla 24. sırada bulunuyor. Hollanda ekibi, puan tablosundaki konumunu iyileştirmek ve üst tur biletleri yarışının dışında kalma tehlikesinden uzaklaşmak için Real Madrid karşısında olumlu bir sonuç almak zorunda.