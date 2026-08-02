Roma, İtalyan ekibinin hücum hattını güçlendirmek amacıyla, mevcut yaz transfer döneminde Real Madrid'in Brezilyalı forveti Endrick ile anlaşma yapmaya ilgi gösterdi.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Roma'nın satın alma opsiyonlu kiralık bir oyuncu arayışında olduğunu ve çabalarını Real Madrid'den Endrick'i kadrosuna katmaya yoğunlaştırdığını aktardı.

Gazete ayrıca Roma yetkililerinin, transferi mevcut transfer döneminde tamamlama olasılığını görüşmek için Madrid'e seyahat ettiğini de ekledi.

Basın haberleri, Endrick'in Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun planlarında merkezi bir role sahip olmamasına rağmen, Real Madrid'in şu ana kadar müzakerelere sıcak bakmadığına işaret ediyor.

Gazete, Endrick'in dün cumartesi Fiorentina karşısındaki hazırlık maçında attığı golün yeterli olmadığını ve oyuncunun önümüzdeki günlerde José Mourinho tarafından değerlendirmeye tabi tutulacağını belirtti. Real Madrid'in kendisiyle yollarını ayırmak istemesi halinde ise Roma, transferi bitirmek için en istekli kulüplerden biri olacak.