Endrick'in Real Madrid sözleşmesi dudak uçuklattı

Real Madrid'in Real Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği maçta rakip fileleri ilk kez sarsan Endrick, eski takımına kazandırmaya devam edecek.
Brezilya basınına göre; genç oyuncu, Real Madrid, Endrick'in yaptığı her skor katkısı için Palmeiras'a 35 Bin euro ödeme yapacak.
35 + 25 milyon euro
Valladolid, karşısında İspanyol devindeki ilk golünü kaydeden 18 yaşındaki Endrick, Palmeiras'a 35 bin euro kazandırdı.
Haberin devamı aşağıda
Real Madrid, oyuncuyu 35+25 milyon euro bonservis karşılığında 2022 yılında kadrosuna katmıştı. Brezilya basını oyuncunun sözleşmesinde yer alan bonus maddelerini ortaya çıkardı.
İşte rekor bonus maddeleri
Gelecek maç
- İlk 11'de başladığı her maç için 75 Bin euro
- Gol, asist ve yaptırdığı penaltı başına 35 Bin euro
- Real Madrid, La Liga'yı şampiyon tamamlar ve Endrick o sezonun 8 maçına 11'de başlarsa 500 Bin euro (18 maç 11'de oynarsa 1 Milyon euro)
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkar ve turnuvada 3 maçta 11 oynarsa 500 Bin euro (7 maça 11'de başlarsa 1 Milyon euro)
- Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanır, Endrick 4 maçta ilk 11'de oynarsa 1 Milyon euro (8 maça 11'de başlarsa 2 Milyon euro)
- Goldenboy ödülünü kazanırsa 1 Milyon euro *Ballon d'Or ödülünde ilk 3'e girerse 1 Milyon euro
- Herhangi bir ödülde dünyanın en iyisi seçilirse Palmeiras'a 2 milyon euro ödenecek.