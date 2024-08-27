Endrick'in Real Madrid sözleşmesi dudak uçuklattı

Real Madrid'in genç yıldızı Endrick'in sözleşmesi dudak uçuklattı.

Real Madrid'in Real Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği maçta rakip fileleri ilk kez sarsan Endrick, eski takımına kazandırmaya devam edecek.

Brezilya basınına göre; genç oyuncu, Real Madrid, Endrick'in yaptığı her skor katkısı için Palmeiras'a 35 Bin euro ödeme yapacak.

35 + 25 milyon euro

Valladolid, karşısında İspanyol devindeki ilk golünü kaydeden 18 yaşındaki Endrick, Palmeiras'a 35 bin euro kazandırdı.

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Real Madrid, oyuncuyu 35+25 milyon euro bonservis karşılığında 2022 yılında kadrosuna katmıştı. Brezilya basını oyuncunun sözleşmesinde yer alan bonus maddelerini ortaya çıkardı.

İşte rekor bonus maddeleri