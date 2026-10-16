Faslı Brahim Diaz'ın Real Madrid'deki çilesi artıyor. Oyuncunun forma şansı bulma ihtimali her zamankinden daha az bir hale geldi; özellikle de Brezilyalı Endrick'in, kraliyet takımının geriye düştüğü skoru heyecanlı bir zafere çevirdiği Roma maçındaki dikkat çekici performansının ardından.

Real Madrid'in bitime yarım saatten fazla süre kala 3-1 geride bulduğu maçta, teknik direktör Jose Mourinho durumu kurtarmak adına yedek kulübesindeki tüm hücum kozlarına başvurdu; Brahim Diaz hariç. Faslı oyuncu, takımının isyanını kulübeden izledi ve sahaya çıkma şansı bulamadı.

Roma savunmasının performansının düşmesiyle Mourinho, Endrick'i Diaz'ın oynamaya alıştığı bölge olan sağ kanatta oyuna sürme kararı aldı. Brezilyalı forvet, yarım saat içinde güçlü bir performans sergileyerek forma şansı yarışındaki üstünlüğünü ortaya koydu.

Endrick, golü, çalım becerileri, takım arkadaşlarıyla oyun kurma ve tehlike yaratma kapasitesi sayesinde etkili bir varlık gösterdi ve sezonun haftaları geçtikçe sahadaki varlığı kademeli olarak azalan Diaz'ın doğrudan rakibi haline geldi. Bu bilgiler, İspanyol "Marca" gazetesinin bugün cuma günü yayımladığı rapora dayanıyor.

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Brahim Diaz için sadece 178 dakika

Diaz'ın rolündeki gerileme, sezon hazırlık döneminden itibaren başladı. Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası çeyrek finalinde elenmesinin ardından antrenmanlara erken dönmesi sayesinde Mourinho'nun yeni projesinde yer bulma alanı elde etmesine rağmen bu durum yaşandı.

Ancak resmi maçların başlamasıyla oyuncu kendisini Espanyol karşılaşmasında yedek kulübesinde buldu ve takımın o dönemde maçı sonuçlandırmak için hücum çözümlerine ihtiyaç duymasına rağmen bir dakika bile sahaya çıkmadı.

Real Madrid'in bu sezon oynadığı 10 maçın ardından Diaz'ın süresi, dört maça dağılmış şekilde 178 dakikayı geçmedi. Böylece takım içinde en az forma şansı bulan oyunculardan biri haline geldi.

Buna karşılık Carlos Espi, altı maçta 38 dakika oynadı ve üç gol attı; Endrick ise iki maçta 35 dakika sahada kalarak bir gol kaydetti.

Ancak aradaki fark, Espi ve Endrick'in hiçbir maça ilk 11'de başlamamış olması. Diaz ise İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında Santiago Bernabeu'da Malaga karşısında ve ayrıca Şampiyonlar Ligi serüveninin açılışında Inter Milan'a karşı ilk 11'de yer alma fırsatı buldu.

Inter maçında Diaz, bacağında belirgin fiziksel ağrılar yaşamasına rağmen 79 dakika oynadı ve dikkat çekici bir performans sundu. Bu karşılaşma, en iyi durumunda olmadığı zamanlarda bile oyuncunun bağlılığını ve takıma yardım etme isteğini yansıttı.

Bu sezon sahada geçirdiği toplam sürenin 143 dakikası, ilk 11'de başladığı iki maçtan geldi. Oyuncu, 15 Eylül'de Elche karşısında bitime 23 dakika kala oyuna girdiği maçtan bu yana forma giymedi.

Bir diğer son görevi ise ağustos ayı sonunda Real Sociedad karşısında 12 dakika oynadığı maçtı. Bu süreçte Espi, Elche ve Espanyol karşılaşmalarının her birinde attığı birer golle sonucu belirledi.

Endrick öne geçiyor, Diaz'ın geleceği belirsizleşiyor

Brahim Diaz, Jude Bellingham ve bazı oyuncuların yokluğundan faydalanarak teknik direktör Carlo Ancelotti için önemli çözümlerden birine dönüştüğü 2023-2024 sezonunda sergilediği seviyeyi şu ana kadar yeniden yakalayamadı. Oyuncu, en iyi seviyesini yaşadığı o dönemde Fas Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçmişti.

Zaman geçtikçe oyuncu, Mourinho'nun hesaplarında birkaç ismin gerisinde kaldı. 140 milyon karşılığında takıma katılan Diomande'nin varlığında rolünün azalması doğal görünüyor. Ayrıca Kylian Mbappe'nin arkasında oynamak için Bellingham ile rekabet de zor görünüyor; öte yandan Arda Güler, ilk 11'den çıkarılmasını tartışma konusu yapacak seviyelerde performans sergilemeye devam ediyor.

Şimdi ise Endrick'in güçlü dönüşü, Faslı oyuncunun durumunu daha da karmaşık hale getirdi. Brezilyalı forvet, Diaz'ın mevcut seçeneklerinden biri olan sağ kanat bölgesinde katkı sunabileceğini gösterdi.

Mourinho, Roma karşılaşmasının ardından Endrick'in kış transfer döneminde kiralık olarak ayrılmasının imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bu açıklama, teknik direktörün oyuncuya güvenmeye devam edeceğine dair inancını yansıtıyor olabilir.

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla Real Madrid içindeki hesaplar değişebilir. Geleceği şüphelerle çevrili olan oyuncu Endrick iken, artık eylül ayının ortasından bu yana maçlardan uzak kalması ve forma şansının azalmasıyla takımdaki yerini ve rolünü arayan isim Brahim Diaz oldu.