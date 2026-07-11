Endonezyalı süper yıldız Ole Romeny, Eredivisie’ye kesin olarak geri dönüyor

Fortuna Sittard, Ole Romeny’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki forvet, Oxford United’dan bir sezonluk kiralık olarak transfer oldu.

Romeny, kulübün resmi internet sitesi üzerinden transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “İlk andan itibaren her şey yolunda gitti. Kulübün bana gösterdiği güven, bana hemen olumlu bir his verdi ve kararımda önemli bir rol oynadı.”

“Sahaya çıkıp maçlar oynamak ve kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Bir forvet olarak takım için belirleyici olmak istiyorum, bu yüzden burada bol bol gol atmak ve birlikte güzel başarılara imza atmak için elimden geleni yapacağım,” dedi Endonezya milli takımında 10 kez forma giymiş olan oyuncu.

Teknik direktör Joris Mathijsen de Romeny’nin gelişinden memnun. “Ole’nin transferi için uzun süredir çalışıyorduk, ancak çalışma izninin alınma süreci nedeniyle transferi tamamlamamız biraz daha uzun sürdü.”

“Ole, daha önceki bir işbirliğimizden iyi tanıdığım bir hücum oyuncusu. O zamandan beri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kendini geliştirmiş ve deneyim kazanmıştır,” dedi eski Dünya Kupası finalisti.

Endonezya milli takımında oynadığı on uluslararası maçta Romeny, altı gol attı ve iki asist yaptı. Bu başarıları sayesinde Instagram’da şimdiden 2,6 milyon takipçiye ulaştı.

Romeny, Oxford United’da zor bir dönem geçirdi. Nijmegen doğumlu oyuncu, Hollanda’da daha önce sırasıyla NEC, Willem II, FC Emmen ve FC Utrecht takımlarında forma giymişti.