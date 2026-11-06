Jose Mourinho, Real Madrid'in La Liga'da Valencia ile karşılaşacak olmasına rağmen yaklaşan millî maç arasından endişe duymadığını belirtti. Portekizli teknik direktör, bunun yerine tamamen Mestalla'da karşılaşacakları dinç ve kararlı Valencia'nın oluşturduğu tehdide odaklandı.

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Mourinho millî arayı dert etmiyor

Mourinho, Madrid'in La Liga'ya dönüşü öncesinde son millî maç arasına ilişkin endişeleri önemsemedi. Portekizli teknik direktör, takımını Mestalla'da Valencia'ya karşı oynayacağı zorlu deplasman maçına hazırlıyor. Madrid, 12. hafta mücadelesi için cumartesi akşamı sahaya çıkacak. Mourinho'nun kilit oyuncularının çoğu, önümüzdeki iki haftayı ülkeleri adına seyahat ederek ve maç oynayarak geçirecek.

Ancak Madrid'in teknik direktörü, şu anda asıl odağının bu millî takım görevleri olmadığını vurguluyor. Tüm dikkatini ligdeki tehlikeli rakibi karşısında iyi bir sonuç almaya vermiş durumda.

Mestalla'da zorlu sınav

Mourinho'nun en büyük endişesi, Valencia'nın bu hafta sonu sahip olabileceği fiziksel avantaj. Rakiplerinin bu kritik karşılaşmaya kesintisiz bir hazırlık süreci geçirme fırsatı bulduğuna dikkat çekti. Ciudad Real Madrid'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho, şu anki önceliğini açıkça ortaya koydu.

Mourinho, kulübün resmî internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Yarınki maç beni endişelendiriyor, tabiri caizse endişelendiriyor,” dedi. “Beni endişelendiren yarınki maçın zorluğu. Millî takım sorun değil. Teknik direktörlerin oyunculara, onlara verdikleri sürelere ve olası sakatlıklara karşı korunmalarına saygı göstermesi.”

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Millî takım görevine saygı

Kulüp teknik direktörleri millî maç arasından sık sık yakınsa da Mourinho, duruma ilişkin ölçülü bir değerlendirme yaptı. Oyuncularının güvenli biçimde yönetilmeleri koşuluyla ülkelerini temsil etmenin onlar için gurur verici bir başarı olduğunu vurguladı.

Gelecek maçlar VAL La Liga 15:00 RMA

“Bir oyuncunun ülkesi adına oynama onuruna sahip olması beni hiç endişelendirmiyor,” diye ekledi. “Benim için sorun, bütün hafta hazırlanma fırsatı bulmuş, dinç bir takıma karşı yarın oynayacağımız maç. Başlarında, güzel futbol oynayıp oynamayacaklarından çok maçı ne pahasına olursa olsun kazanmaya odaklanan bir teknik direktör var. Çok zorlu bir maç ve beni endişelendiren de bu.”

Hedef Mestalla'da üç puan

Bu hafta sonu Valencia ile karşılaşacak Madrid için galibiyet şart. Mourinho'nun takımı, 11 maçta topladığı 27 puanla La Liga'da üçüncü sırada ve lider Barcelona'nın üç puan gerisinde. Bu arada Barcelona, bir başka maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu da Madrid'e zirve yarışındaki baskıyı artırma fırsatı sunabilir.