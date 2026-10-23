El-Ehli, El-Ehli taraftarlarının kaleci mevkisindeki mevcut seçeneklere ilişkin giderek artan sorularıyla karşı karşıya. Senegalli kaleci Edouard Mendy'nin yokluğu, önemli maçlarda kalenin korunması sorumluluğunu üstlenme konusunda yerli alternatiflerin ne ölçüde hazır olduğuna dair tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesine göre, kaleci Abdurrahman es-Sabni'nin son karşılaşmalardaki performansı El-Ehli taraftar camiasında farklı tepkilere yol açtı. Mendy'nin yokluğunun, özellikle yüksek zihinsel hazırlık ve baskıyla başa çıkma tecrübesi gerektiren maçlarda takımın savunma istikrarına etkisine dair endişeler öne çıkıyor.

Endişeler yedek kalecinin performansının değerlendirilmesiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda takımın, maç sonuçları üzerinde en hassas ve etkili mevkilerden biri olan bu bölgedeki tekrarlayan ya da acil yoklukları ne ölçüde yönetebileceğine kadar uzanıyor.

Gazete, Mendy'nin sahip olduğu uluslararası tecrübe ve büyük maçlarla başa çıkma kabiliyeti nedeniyle takım içinde önemli bir teknik konuma sahip olduğunu belirtti. Bu durum, özellikle kritik karşılaşmalar söz konusu olduğunda onun yokluğunu teknik heyet için bir zorluk haline getiriyor.

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Buna karşılık, yedek kalecilerin sahaya çıkması, teknik heyete onların gerçek seviyelerini görme ve sorumluluk üstlenme kabiliyetlerini değerlendirme fırsatı veriyor. Ancak rekabetin baskısı ve taraftar beklentilerinin yüksekliği, hata payını sınırlı kılıyor.

El-Ehli taraftarları, bu mevkideki istikrar eksikliği nedeniyle takımın bazı karşılaşmalarda etkilenmesinden endişe ediyor; özellikle de kupalar için verilen mücadele, birbirine yakın seviyeler sunabilecek alternatiflerin varlığını ve takımın hazır olmasının, önemi ne olursa olsun tek bir oyuncunun varlığına bağlı kalmamasını gerektiriyor.

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, yerli bir kaleciyle anlaşma, teknik heyetin spor yönetimiyle koordineli olarak değerlendirebileceği seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Amaç, bu mevkideki rekabeti güçlendirmek ve gerektiğinde oynayabilecek tecrübe ve kabiliyete sahip bir alternatif sağlamak.

Şu ana kadar yeni bir kaleciyle anlaşma yönünde resmi bir kararın alındığına dair kesin işaretler bulunmuyor. Ancak Mendy'nin yokluğu sırasında ortaya çıkan performanslar, özellikle yerel ve kıtasal müsabakaların sürmesiyle birlikte, teknik heyeti takımın ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmeye itebilir.

Teknik ekip, takımın yeterli tecrübeye sahip ek bir unsura ihtiyaç duyduğunu görürse, yabancı oyuncular listesinde değişiklik yapmaya gerek kalmadan yerli bir kaleci kazanmak teknik açıdan uygun bir seçenek olabilir.