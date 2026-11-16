Endişe ve iyimserlik: Barcelona antrenmanından Flick'e çelişkili haberler

Barcelona, bugün pazartesi günü itibarıyla La Liga'nın 13. haftasında önümüzdeki pazar oynanacak Villarreal maçının hazırlıklarına başlıyor.

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İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Jules Koundé antrenmanlarda hâlâ yer almazken Dani Olmo takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara döndü.

Koundé'nin iyileşme süreci beklenenden uzun sürmeye devam ediyor. Sport'un edindiği bilgilere göre Fransız savunmacı, bugün pazartesi günü itibarıyla henüz takım antrenmanlarına dönebilmiş değil.

Bu yokluk şaşkınlık yaratıyor. Zira müsabakalara verilen aranın, Fransız savunmacının çektiği ağrılardan kurtulmasına imkân tanıyacağı tahmin ediliyordu.

Koundé, geçen 17 Ekim'de Real Betis maçında sol ayak bileğini burktu. İlk tahminler, oyuncunun yaklaşık bir hafta forma giyemeyeceği yönündeydi. Ancak bugün, 16 Kasım itibarıyla bu sakatlığın üzerinden tam 30 gün, yani 4 hafta 2 gün geçti ve oyuncu antrenmanlara normal şekilde dönmek için gereken hazır olma hissini hâlâ yeniden kazanamadı.

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İyileşme sürecinin karmaşık hâle gelebileceğine dair işaretler erkenden ortaya çıkmıştı. Real Betis maçının ardından Koundé, takım otobüsünden belirgin şekilde topallayarak inerken görülmüştü.

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Ayak bileğindeki şişlik indikten sonra Fransız oyuncu, ağrıların devam ettiğini ve sakatlığın başta öngörülenden daha uzun sürmesinin gerekeceğini bizzat fark etti.

Kulüp içindeki beklenti, milli aranın oyuncunun iyileşme sürecine son ve belirleyici ivmeyi kazandıracağı yönündeydi. Maç baskısının olmaması ve bireysel çalışmalar için zamanın bulunması nedeniyle tablo, Fransız savunmacının bu hafta içinde takım antrenmanlarına dönmesi için uygun görünüyordu. Ancak bu adım şu ana kadar atılamadı.

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Koundé, bir an önce dönme isteğini koruyor. Ancak Villarreal maçının kadrosunda yer alması, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapabilmesine ve antrenman yüklerindeki kademeli artışa iyi yanıt vermesine bağlı olacak. Maça 6 gün kala oyuncunun durumu hâlâ netlik kazanmış değil.

Dani Olmo: antrenmandaki olumlu haber

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Teknik direktör Hans Flick için sevindirici haber ise Dani Olmo'nun dönüşü oldu. Orta saha oyuncusu, geçen 20 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında yaşadığı sol kasık (adduktör) kası sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 hafta süren aranın ardından bugün pazartesi günü takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara döndü.

İlk tahminler iyileşme süresini yaklaşık bir ay olarak belirlemiş olsa da oyuncunun son haftalardaki gelişimi son derece olumlu seyretti ve şu anda takımla birlikte antrenmanlara dönebilecek durumda.

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Milli ara, Dani Olmo'nun iyileşme takvimini zorlamaya ya da acele etmeye gerek kalmadan form durumunu geri kazanma yolunda ilerleme kaydetmesine olanak tanıdı.

Şimdi plan, önümüzdeki antrenmanlardan yararlanarak Olmo'nun oyun hissini ve müsabaka temposunu yeniden kazanmasını sağlamak.

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Kulüp, oyuncunun önümüzdeki pazar Villarreal karşısında oynanacak maçta forma giyebilecek durumda olmasını umuyor. Ancak sahalara dönüş için nihai sağlık onayını alıp almayacağını, takım antrenmanlarına vereceği yanıt belirleyecek.