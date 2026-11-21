Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, Premier Lig'de bugün, cumartesi günü Fulham ile berabere kalmalarının ardından takımının zor bir dönemden geçtiğini kabul etti. Bu yeni sonuç, takımın kötü gidişatını uzatırken önümüzdeki süreçte dengesini yeniden bulup bulamayacağına dair soru işaretlerini de canlı tuttu.

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City, üst üste dördüncü maçında da puan kaybetti. Ancak önceki üç karşılaşmada galibiyet alamayan takım, bu kez bir puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Puanını 11 maçta 22'ye yükselten takım, yarın, pazar günü deplasmanda Hull City ile karşılaşacak Brighton & Hove Albion'un averajla gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Manchester City, lider Arsenal'in 5 puan gerisinde bulunuyor. Ligde zirve yarışını sürdürmek istiyorsa daha fazla puan kaybetme lüksü olmayan takım için önümüzdeki maçların önemi giderek artıyor.

Fulham beraberliği, oyuncuların konsantrasyonlarını hızla yeniden toplamalarını gerektiren, zorlu maçlarla dolu yoğun bir haftanın başında geldi.

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TNT Sports'a açıklamalarda bulunan Maresca, takımın içinde bulunduğu durumun zorluğunu kabul etti. Erken gelen golün oyuncuların zihinsel durumunu etkilediğini ve onları endişeye sürüklediğini belirten Maresca, bunun maç boyunca performanslarına yansıdığını ifade etti.

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İtalyan teknik adam şöyle konuştu: "Sonuçlar nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Erken gol yedik ve oyuncuları endişe sardı. Ancak yapabileceğimiz şey toparlanmaya çalışmak ve salı günü oynayacağımız önemli maça çıkmak."

Maresca, oyun planında bazı değişiklikler yapmasının ardından Manchester City'nin ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediğini açıkladı. Takımının daha fazla baskı kurduğunu ve rakip kaleye daha etkili şekilde ulaşmaya çalıştığını vurgulayan Maresca, ancak yaratılan fırsatların maçı koparmaya yetecek gollere dönüştürülemediğini söyledi.

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Maresca, "Bazı şeyleri değiştirdikten sonra ikinci yarıda daha iyiydik ve güçlü bir baskı kurduk. Ancak sonuçta yaşananlar, yapılanma sürecinin bir parçası" diye ekledi.

İtalyan çalıştırıcı, saha içinde verilen kararların iyileştirilmesi ve fırsatların daha etkili değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Takımın pozisyon üretme kapasitesine sahip olduğunu düşünen Maresca, bu üstünlüğün gole çevrilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Maresca, "Daha iyi kararlar vermemiz gerekiyor ama pozisyon üretiyoruz. Umarım bunları değerlendirir ve daha fazla gol atarız" dedi.

Öte yandan gol yeme sorunu, teknik ekibin üstesinden gelmesi gereken en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.

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İstatistikler, Manchester City'nin savunmadaki sıkıntılarının sürdüğünü ortaya koyuyor. Takım, tüm kulvarlarda üst üste dokuzuncu maçında da kalesini gole kapatamadı. Bu durum da Maresca'yı, özellikle maçların ilk dakikalarında gol yeme sorununa çözüm bulunması gerektiğini vurgulamaya yöneltti.

Takım, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Ardından 29 Kasım Pazar günü Arsenal'e konuk olacak. Merakla beklenen bu karşılaşma, takımın krizini aşıp yeniden galibiyet yoluna dönme becerisi açısından önemli bir sınav niteliği taşıyabilir.