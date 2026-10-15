Nassr ve Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Nevaf el-Ukaydi, sakatlığıyla ilgili en zor kararı aldı ve 2027 Asya Kupası'nda forma giyip giyemeyeceği şüpheli hale geldi.

El-Ukaydi, Suudi Arabistan Milli Takımı ile katıldığı Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27" turnuvasında, grup aşamasının ilk haftasında oynanan Kuveyt maçında sakatlanmıştı.

Nassr kulübü dün akşam, Suudi kalecinin yarın cuma günü İngiltere'nin başkenti Londra'da dirseğinden ameliyat edileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, el-Ukaydi'nin ameliyat olma kararının perde arkasını ortaya çıkardı. Kaleci, bu sakatlığın tedavisinde izlenecek doğru yolu belirlemek amacıyla geçen hafta sonu Londra'da sağlık kontrolünden geçti.

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Suudi kaleciyi tedavi eden doktor, önüne iki seçenek koydu. Bunlardan ilki, 4 hafta sonra sahalara dönmesini sağlayacak bir rehabilitasyon programı uygulamak, ancak bu durumda ağrıların her an yeniden ortaya çıkma riski bulunuyordu.

El-Ukaydi'nin tercih ettiği ikinci seçenek ise ameliyat olmak ve ardından bir rehabilitasyon programına girmek. Ancak bu yolun sahalara dönüş için daha uzun bir süre gerektirmesi mümkün.

Bu seçenek doğrultusunda Suudi kaleci daha uzun bir süre forma giyemeyebilir ve bu da Suudi Arabistan Milli Takımı ile Asya turnuvasına katılma ihtimalini ortadan kaldırabilir.

2027 Asya Kupası'nın, önümüzdeki yılın başında, 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenmesi planlanıyor.

Ancak bazı basın raporları, krallıktaki mevcut koşullar nedeniyle turnuvanın ertelenmesi ya da Suudi Arabistan Krallığı dışına taşınması olasılığından söz etti; zira bu koşullar şu aşamada turnuvaya ev sahipliği yapılmasını engelleyebilir.