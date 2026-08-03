Real Madrid, Portekizli yıldızı Bernardo Silva'yı resmen İspanya Ligi'ne kaydettirerek, oyuncunun Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Kraliyet ekibiyle resmi maçlarda oynamaya uygun hale gelmesini sağladı.

İspanya Ligi'nin resmi internet sitesi bugün pazartesi günü, Bernardo Silva'nın adının Real Madrid'in resmen kayıtlı oyuncular listesine eklendiğini duyurdu. Böylece oyuncu resmi maçlarda oynamaya hazır hale geldi; ancak yeni sezonun açılış haftasında Espanyol ile oynanacak karşılaşmayla başlayacağı 22 Ağustos tarihine kadar beklemesi gerekecek.

Real Madrid transferlerini kaydettirmeye devam ediyor

Real Madrid, takımı yeni sezonun başlangıcına hazırlamak için ciddi ve hızlı adımlar atmayı sürdürüyor. Mourinho sahada mevcut oyuncularla çalışırken, diğer oyuncuları da yaz tatili dönemi bittikçe kademeli olarak takıma dahil ediyor.

İdari ofislerde ise oyuncuların ayrılış işlemleri ve yeni oyuncuların katılımı tamamlanıyor; takımdan gönderilen oyuncuların ayrılmasının ardından yeni oyuncular İspanya Ligi'ne resmen kaydediliyor.

Hollandalı Denzel Dumfries, İspanyol Marc Cucurella ve Fransız Ibrahima Konaté'nin isimleri daha önce İspanya Ligi'nin sitesine kayıtlı oyuncular olarak eklenmişti; şimdi ise Bernardo Silva, takımla yapacağı resmi antrenmanlara dönüşünden önce onlara katıldı.

Mourinho'nun, hemşehrisi olan Portekizli oyuncuya lig açılış maçında oynama fırsatı vermesinde herhangi bir sorun yaşamaması gerekiyor; özellikle de yeni sezon hazırlık döneminden geriye birkaç gün daha kalmışken. Bernardo bu süre zarfında bazı hazırlık maçlarında forma giyebilecek ve tam fiziksel kondisyonunu kazanabilecek.

Portekizli oyuncu, orta sahanın yaratıcılık yönünü güçlendirmek için Mourinho'nun başlıca isteklerinden biriydi. Dolayısıyla Portekizli teknik direktör artık yeni yıldızının takımla nasıl uyum sağladığını ve istenen oyun tarzına nasıl adapte olduğunu görebilecek.

Kaydı yapılmayan tek isim Carlos Espí

Buna karşılık, Real Madrid'in en son transferi olan Valencialı forvet Carlos Espí, İspanya Ligi'ne henüz resmen kaydedilmemiş tek oyuncu olmaya devam ediyor.

Valencialı forvet, Kraliyet kulübüyle ilk maçına İtalyan ekibi Fiorentina karşısında oynanan bir hazırlık maçında zaten çıkmıştı; ancak takımla resmi bir maçta oynamadan önce biraz beklemesi gerekecek.

Yine de Real Madrid'in önümüzdeki günlerde onu kaydettirirken büyük bir zorluk yaşayacağı görünmüyor; özellikle de idari işlemler normal ve düzenli bir şekilde ilerlerken.

Rodri ve Diomande yolda

Nitekim İspanyol Rodri ile Arjantinli Cristian Romero Diomande'nin de yakında Kraliyet ekibinin kadrosuna katılması bekleniyor ve muhtemelen onlar da aynı sorunsuz şekilde kaydedilecek; her ne kadar bu son iki isim kulüp tarafından henüz resmen açıklanmamış olsa da.

Dikkat çeken bir gelişmeyle, forvet Gonzalo, İngiliz kulübü Fulham'a transfer olmasına rağmen takım kadrosundan henüz resmen çıkarılmadı; adı hâlâ İspanya Ligi'ndeki resmi Real Madrid listesinde yer alıyor.

Brezilyalı forvet Endrick ise Fransız ekibi Olympique Lyon'a yaptığı kiralık döneminin sona ermesinin ardından resmen takıma döndü. Brezilyalı oyuncu, birkaç hafta öncesine kadar Real Madrid'in resmi listesindeki en dikkat çeken eksiklerden biriydi.