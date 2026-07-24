En karanlık anlarda: Buffon, İtalya Milli Takımı'nı kurtarma projesini reddetti

Gianluigi Buffon, milli takımın teknik ekibine dönme teklifini reddetme kararı alarak İtalya Futbol Federasyonu'na büyük bir şok yaşattı. Bu karar, Azzurri'nin tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşadığı bir sırada geldi.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, İtalya Futbol Federasyonu'nun teknik direktörü Paolo Maldini'nin Buffon ile doğrudan temasa geçtiğini ve ona tüm milli takımların gözetiminden sorumlu yapı olan "Club Italia" projesi kapsamında operasyonel bir görev teklif ettiğini ortaya çıkardı.

Maldini, İtalya formasını tarihte en çok temsil eden isim ve Dünya Kupası kazanan son kaleci olan Buffon'un popülaritesine ve engin tecrübesine, ayrıca mevcut kuşağı derinlemesine tanımasına güveniyordu. Bunlarla, Bosna-Hersek karşısında Dünya Kupası play-off elemesinden elenme felaketinin ardından gelen yeniden yapılanma sürecine liderlik etmesini istiyordu.

Buffon daha önce İtalya milli takımının koordinatörlüğü görevini üstlenmiş, ancak geçtiğimiz mart ayında üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmayı başaramamalarının ardından teknik direktör Gennaro Gattuso ve federasyon başkanı Gabriele Gravina ile birlikte istifa etmişti.

İtalyan efsanesi teklifi ciddiyetle değerlendirmesine rağmen, Maldini'ye dönmek için zamanın uygun olmadığını bildirdi. Geçtiğimiz nisan ayında ayrılmasından bu yana futboldan uzak durmaya devam etmeyi, ailesine vakit ayırmayı ve bir idari geleceğe hazırlık olarak eğitimini tamamlamayı tercih etti.