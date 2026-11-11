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Julian Brandt'ın Ajax'taki "yeni başlangıcı" şu ana kadar son derece başarılı geçiyor. 30 yaşındaki oyuncu her kesimden övgü topluyor. Jordi Cruyff şimdi de Brandt sayesinde yaşadığı çok özel bir anı anlattı.

Ajax'ın teknik direktörü Cruyff, Hollanda'nın rekor şampiyonunun eski BVB yıldızını bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığını nihayet duyurabildiği anın yazın "en güzel anı" olduğunu söyledi. Cruyff bunu pazartesi günü yapılan üyeler toplantısında anlattı.

"Önceden hiçbir şey sızmadı. Onun sayesinde de harika bir an oldu. O da bunu kendine sakladı" diyen Cruyff, Brandt'ın Eredivisie'ye sürpriz transferinden söz etti. Cruyff daha önce Hollanda televizyonunda Ziggo Sport'a da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

"Beni gerçekten sevindiren Brandt'tı. Nasıl mı oldu? Kimsenin bir şeyden haberi yoktu. Kesinlikle hiç kimsenin!" diyen Cruyff, yaklaşık bir hafta önce şöyle devam etmişti: "İnsanlar yemeğe çıkmıştı ve bir anda Brandt'ın Ajax'a geleceği haberini aldılar. Sonra da şaşırdılar: 'Hey, bundan hiç haberimiz olmadı. Bu nasıl mümkün olabilir?'"

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Cruyff konuşmasında Marc-Andre ter Stegen'in FC Barcelona'dan Ajax'a transferine de değindi. Katalan ekibinde sürekli yedek konumuna düşürülen Alman millî kaleci, saygın bir kulüpte oynama süresi elde ederek Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya millî takımının kalesinde yeniden bir numaralı isim olabilmek için yazın kiralık olarak Amsterdam'a geldi. Bu girişim başarılı oldu. Klopp, ter Stegen'i EURO 2028 yolunda bir numaralı kalecisi olarak belirledi. Cruyff bu nedenle ter Stegen'i de övdü: "İstediği yerde oynayabilir. Buna rağmen Ajax'ta oynamak için istek duydu." Cruyff'a göre Brandt'ın transferi gibi bu da "harika bir transfer"di.

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Julian Brandt, Van der Vaart'ın eleştirilerine nasıl tepki verdi?

Mart başında Brandt'a Dortmund'da yeni sözleşme verilmeyeceği belli olduğunda, hücum oyuncusunun adı geçen yaz Avrupa kulüp futbolunda şu an bulunduğu yerden çok daha cazip takımlarla anılmıştı. Brandt'ın, Antoine Griezmann'ın yerine Atletico Madrid'e ya da mali açıdan güçlü Premier League'e transfer olacağı sık sık gündeme gelmişti. Ancak sonunda Ajax'ı seçti ve şu anda bu kararından pişmanlık duymadığı kesin.

Şu ana kadar çıktığı 17 resmî maçta sekiz gol ve iki asist kaydetti. Performansı, tartışmalı görüşlerini dile getirmekten hiç çekinmeyen başlıca eleştirmeni Rafael van der Vaart'ın bile artık susup onu izlemesine yol açtı.

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"Bu transferden tamamen memnun olan insanlar da beni rahatsız etti" diyerek Brandt'ın gelişinden kısa süre sonra eleştirilerde bulunan van der Vaart, Alman oyuncuyu "yalnızca şartlar uygun olduğunda iyi oynayan bir futbolcu" olarak nitelemiş ve Brandt'ın Ajax Amsterdam formasını giyebildiği için bile mutlu olması gerektiğini vurgulamıştı.

Ancak Brandt'ın sezonun ilk üçte birlik bölümündeki son derece başarılı performansı karşısında van der Vaart bile yakın zamanda kayda değer bir fikir değişikliğine gitti. Ekim ortasında Hamburg'daki bir suni çim sahanın açılışında "O süper. Ajax'ın en iyi oyuncusu" dedi.

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Brandt ise buna kayıtsız kaldı. Kendisine yönelik bu ani övgü sorulduğunda "Spielmacher" podcast'ine verdiği röportajda sakin bir yanıt verdi. Van der Vaart'ın sözleri için "Görüşler her zaman çok, çok hızlı değişiyor. Bu cümleyi ilk kez duyuyorum" dedi.

Eleştirilerle başa çıkmak Brandt için artık bir rutin; ne de olsa BVB'de de bunlarla sık sık karşılaşmıştı. Performansı konusunda görüşler çoğu zaman ayrılıyordu. Kimilerine göre olağanüstü bir hücum ustasıydı, kimilerine göreyse Dortmund'da işler sahada yolunda gitmediğinde ikili mücadele kazanamayan, uyuşuk bir günah keçisiydi.

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Van der Vaart da Brandt'ın kendisine yönelik kamuoyu önünde dile getirilen eleştirileri ne kadar sakin karşıladığını gördü. Ajax formasıyla ilk aksiliğini yaşamış olan Brandt, "Geçen sefer başka bir şey söylediğinde de bu konuda bana çok soru soruldu. Bilmiyorum, böyle durumlarda hep 'Beni bu saçmalıkla rahat bırakın' diyorum" ifadelerini kullandı.

Getty Images

Julian Brandt nasıl bir sakatlık yaşadı?

Ekim sonunda AZ Alkmaar karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ilk yarısında, rakibin müdahalesi olmadan sakatlandı. 38. dakikada yüzü acı içinde birden yere oturdu, tedavi gördü ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yüzündeki endişeli ifade, sakatlığın daha ciddi olabileceğine işaret ediyordu.

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Ancak görünüşe göre bu endişe doğrulanmadı. Cruyff temkinli bir şekilde rahatlatıcı açıklama yaparak sakatlığın "ciddi bir şey olmadığını" söyledi. Yine de Brandt, millî maç arasından önce Ajax'ın oynadığı son iki resmî maçı kaçırdı.