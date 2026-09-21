Lionel Messi, olağanüstü kariyerine yeni sayfalar eklemeye devam etti. Serbest vuruştan attığı yeni golle siciline bir gol daha kaydeden Arjantinli, yaşının ilerlemesine ve futbol kariyerinin son aşamasına yaklaşmasına rağmen yeni bir tarihi tahta oturmaya bir adım daha yaklaştı.

Messi, Inter Miami'nin Amerikan Ligi'nin 26. haftasında San Diego ile 2-2 berabere kaldığı maçta serbest vuruştan gol atarak kariyeri boyunca serbest vuruştan attığı gol sayısını 75'e çıkardı. Böylece rekoru eşitlemeye yalnızca 3, zirveye tek başına çıkmaya ise 4 gol uzaklıkta kaldı.









Messi efsanevi bir rekorun peşinde

Katalan "Sport" gazetesine göre Messi, 74 gole sahip Brezilyalı Jair Rosa Pinto'yu geçerek serbest vuruştan en çok gol atan oyuncular listesinde tek başına ikinci sıraya yükseldi.

Tarihi listenin zirvesinde 78 serbest vuruş golüyle Brezilyalı Marcelinho Carioca yer alıyor. Bu da Messi'nin rekoru eşitlemek için yalnızca 3, geçip zirveye tek başına oturmak için ise 4 gole ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

Bu istatistik, bir dizi tarihçi ve istatistikçinin dayandığı kayıtlara göre birinci lig maçlarında atılan direkt serbest vuruş gollerini esas alıyor; olimpik goller ve dolaylı serbest vuruşlar ise hariç tutuluyor.

Bu yeni başarı, Messi'yi bu listede futbolun bir dizi efsanesinin önüne koyuyor. Zira Arjantinli, Roberto Dinamite, Sinisa Mihajlovic, Juninho Pernambucano ve Marcos Assunção gibi öne çıkan isimleri şimdiden geride bırakmış durumda.

Ayrıca Messi, 64 serbest vuruş golüne sahip ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun büyük bir farkla önüne geçti. Ronaldinho ve Diego Maradona'nın ise 59'ar golü bulunuyor.

Böylece Messi'nin yeni bir tarihi listede tek başına zirveye oturması için yalnızca dört serbest vuruş golü kaldı. Bu da rekorlarla dolu bir kariyere ekleyebileceği bir başka başarı olacak.

Inter Miami ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam etmesiyle birlikte, Arjantinli yıldızın rekoru kırmak için önünde zaman var.