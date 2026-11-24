Thibaut Courtois, Real Madrid La Liga ve Avrupa'da kupaları hedeflerken Vinicius Junior'ın en iyi formuna ulaşacağına inanıyor. Kaleci, bu sezonun daha zorlu geçtiğini kabul etse de PSV Eindhoven maçı öncesinde umut veren işaretlere dikkat çekti.

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Courtois, Vini Jr'a güveniyor

Thibaut Courtois, Real Madrid'in Bernabeu'da PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Vinicius Junior'a tam destek verdi. Basın mensuplarına konuşan Courtois, takımdaki herkesin birbirini desteklediğini belirterek Vinicius'un özeleştiri yapabilmesini ve çalışma azmini övdü.

“Hepimiz birbirimizi destekliyoruz. Her oyuncuya yardım ederiz. Ona daha yakın olmamız gerektiğini düşünmüyorum, çünkü bence o mutlu, özeleştiri yapabilen ve çok çalışması gerektiğini bilen bir çocuk,” dedi Courtois.

Vini için özgürlük ve özgüven önemli

Courtois, bu sezonun Vinicius için daha zorlu geçtiğini kabul etti. Yine de oyuncunun son dönemde eski kıvılcımını yeniden göstermeye başladığını ve Brezilya formasıyla attığı gollerden özgüven kazandığını söyledi. Courtois'ya göre Vinicius'un topla özgürce oynaması, en iyi futbolunu ortaya çıkarmasını sağlıyor.

“Sonuçta kariyer uzun bir yolculuk; her sezon 9 ya da 10'luk performans gösteremezsiniz. Bunu başardığını bildiğim tek isimler Messi ve Cristiano. Belki bu yıl onun için biraz daha zor geçiyor ama geçen gün eski kıvılcımını gördüm, iyi oynuyordu,” dedi Courtois. “Brezilya formasıyla attığı goller de ona daha fazla özgüven veriyor. Bence özgür olmalı ve futbolun tadını çıkarmalı. Topla oynarken keyif aldığında daha iyi oynuyor.”

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Real Madrid'in hedefinde dört kupa var

Courtois, La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Real Madrid'in Vinicius'a en iyi formunda ihtiyacı olduğunu vurguladı. İki sezondur kupa kazanamayan takımda, forvetin neler yapabileceğine güvendiğini dile getirdi.

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“La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası için mücadele etmek istiyorsak en iyi Vini'ye ihtiyacımız var. Onun bizde olduğundan eminim,” dedi Courtois.

Bernabeu'da yoğun bir hafta

Real Madrid, PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nin beşinci hafta maçına dört karşılaşmada topladığı 12 puanla çıkacak. Takım, bu sezon evindeki tüm maçları kazandı.

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PSV ile oynanacak Avrupa maçının ardından Jose Mourinho'nun ekibi, cumartesi günü Alaves'i Bernabeu'da ağırlayacak.