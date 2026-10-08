Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'nun yönetmeliklerine göre şu anda uluslararası düzeyde geçici bir cezaya tabi tutuluyor; ceza, geçen hafta Danimarka'daki milli takım kampından ayrıldığı andan itibaren otomatik olarak yürürlüğe girdi.

"ESPN" ağına göre, Portekiz Federasyonu'ndaki disiplin kurulunun, milli takım kaptanı hakkındaki nihai cezayı belirlemek için henüz toplanması gerekiyor; bu ceza bir ay ile 6 ay arasında bir men cezası olabilir.

Ağ, kurul üyelerinin Portekizli yıldızın lehine olan tüm hafifletici koşulları, başta geçen salı günkü aleni özrü olmak üzere, dikkate alacaklarını da ekledi.

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Asgari cezayı, yani bir aylık men cezasını alması halinde, 7 numaralı formanın sahibi, teknik direktör Jorge Jesus tarafından Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'ndeki önümüzdeki iki maçı için, sırasıyla 14 ve 17 Kasım'da Galler ve Danimarka karşısında kadroya çağrılabilecek.

Ancak örneğin 3 aylık men cezasıyla cezalandırılırsa, yalnızca bu iki maçı kaçıracak, ancak turnuvanın Mart 2027'de henüz belirlenmemiş bir rakip karşısında oynanacak çeyrek final turuna katılmaya müsait olacak.

Altı aylık men cezası büyük ölçüde uzak bir ihtimal gibi görünüyor; zira Ronaldo, iç değerlendirmede lehine olan birçok etkene sahip. Bunların arasında 20 yıldan uzun bir süre boyunca milli takımla kazandığı zaferlerle dolu kariyeri de yer alıyor.

Portekiz'in, 2026-2027 Uluslar Ligi'nin final aşamasına katılmayı garantilediğini, geriye yalnızca birinci seviyedeki dördüncü grubun liderliğini kesinleştirmenin ya da ikinci sıradan geçmenin kaldığını belirtmek gerekir.



