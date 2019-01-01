En golcü yedekler Beşiktaş'ın

Süper Lig'de bu sezon atılan 88 gol, oyuna sonradan giren oyunculardan geldi. Beşiktaş'ta müsabakaya yedek kulübesinde başlayan isimler, 12 gol üretti

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda atılan 88 gol, oyuna sonradan dahil olan futbolculardan geldi.

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Ligde 34 haftalık periyotta yedek oyuncularından en fazla gol bulan takım Beşiktaş oldu. Yedek kulübesindeki oyuncuların 88 gol ürettiği ligde Beşiktaş, oyuna sonradan giren futbolcularından 12 gol buldu.

Beşiktaş'ı 9 golle Medipol , 8 golle Akhisarspor, 7 golle , altışar golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile , beşer golle , Evkur , dörder golle Atiker , Demir Grup , , İstikbal Mobilya ile MKE Ankaragücü, üçer golle Aytemiz ile Çaykur Rizespor, 2 golle ve birer golle ile izledi.

En golcü yedek oyuncular

Sonradan oyuna giren 63 futbolcunun skor ürettiği ligde, Beşiktaş'tan Shinji Kagawa ile İstikbal Mobilya Kayserisporlu Asamoah Gyan, dörder gole imza attı.

Beşiktaş'tan Güven Yalçın, MKE Ankaragücü'nden İlhan Parlak ve Trabzonsporlu Caleb Ekuban da üçer gole ulaştı.

Josef Sural'ın da golü var

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanı dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural da sonradan oyuna girdiği bir müsabakada gol atmıştı.

Çek futbolcu, 83. dakikada dahil olduğu Kasımpaşa maçında 89. dakikada fileleri havalandırmıştı.

Bir maçta ikiden fazla gol atanlar

Çaykur Rizespor maçında oyuna 69. dakikada dahil olan Beşiktaş'tan Güven Yalçın, müsabakayı "hat-trick" yaparak tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibin Japon oyuncusu Shinji Kagawa da 81. dakikadan sonra mücadele ettiği Antalyaspor karşısında 2 gol birden üretti.

Bursasporlu Umut Nayir, Akhisarspor karşısında ve İstikbal Mobilya Kayserisporlu Asamoah Gyan da Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip ikişer gole imza attı.

Tüm yedek golcüler

Spor Toto Süper Lig'de sonradan oyuna girdikleri maçlarda gol sevinci yaşayan futbolcular şunlar:

Akhisarspor: Elvis Manu, Helder Barbosa (2), Adrien Regattin, Bilal Kısa, Loteteka Bokila, Yevgen Seleznov (1)

Antalyaspor: Mevlüt Erdinç (1)

Atiker Konyaspor: Moryke Fofana (2), Adis Jahovic, Paolo Hurtado (1)

Aytemiz Alanyaspor: Junior Fernandes (2), Josef Sural (1)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Akdağ (2), Emrah Başsan, Gilles Sunu, Lennart Thy, Rashad Muhammed (1)

Beşiktaş: Shinji Kagawa (4), Güven Yalçın (3), Cycle Larin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel (1)

Bursaspor: Umut Nayir (2), Diafro Sakho, Ramazan Keskin, Souza Lima (1)

Çaykur Rizespor: Nguimbe Prejuce Nakoulma (2), Dario Melnjak (1)

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone (2), Erdoğan Yeşilyurt, Muhammet Demir (1)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ömer Şişmanoğlu (2), Ahmed Ildız, Eren Tozlu, Robin Yalçın (1)

Fenerbahçe: Victor Moses (2), Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Michael Frey, Mathieu Valbuena (1)

Galatasaray: Eren Derdiyok, Ryan Donk (1)

Göztepe: Alpaslan Öztürk, Axel Ngando, Deniz Kadah, Nabil Ghilas (1)

İstikbal Mobilya Kayserispor: Asamoah Gyan (4)

Kasımpaşa: Tarkan Serbest (1)

Medipol Başakşehir: Demba Ba, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni (2), Eljero Elia, Riad Bajic, Robinho (1)

MKE Ankaragücü: İlhan Parlak (3), Kenan Özer (1)

Trabzonspor: Caleb Ekuban (3), Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega, Murat Cem Akpınar, Vahid Amiri (1)