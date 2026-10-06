"En asi olanlar": Tebas'tan Real Madrid'e yeni bir saldırı

İspanya La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, Galiçya'da düzenlenen Birinci Ulusal Basın ve Spor Kongresi'ne katılımını fırsat bilerek Real Madrid ve Florentino Perez'e yönelik saldırısına geri döndü ve Kraliyet kulübüne ve Süper Lig projesine sert eleştiriler yöneltti.

Tebas, Real Madrid'i "İspanya'nın en isyankâr takımı" olarak nitelendirdi; bu, kulübün futbolun geleceğine ilişkin vizyonunun İspanya La Liga Birliği'nin savunduğu modelden farklı olmasına işaret ediyordu. Bu bilgiler Fransız "Foot Mercato" sitesi tarafından aktarıldı.

La Liga Başkanı ayrıca Süper Lig projesinin yeniden gündeme gelmesine karşı uyarıda bulunarak, projenin mevcut hâliyle durdurulmasının fikrin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı ve şunları ekledi: "Harekete geçmezsek, iki kademeli bir futbol sistemiyle karşı karşıya kalırız."

Tebas, Avrupa futbolunun dengesini korumanın mevcut modelin sürdürülmesini gerektirdiğini, bunun da büyük kulüplerin daha küçük kulüplerle birlikte tek bir sistem içinde var olmasını güvence altına aldığını düşünüyor.

Şöyle devam etti: "20 yıl boyunca istisnai bir futbol inşa ettik ve bunu savunmak zorundayız, kaybolmasına izin veremeyiz. Bu trende Real Madrid ve Barcelona gibi lokomotifler var, ama bizim vagonlara da ihtiyacımız var."

Tebas ayrıca hâlihazırda uygulanan televizyon yayın hakları dağıtım sistemini savunurken, yaklaşan El Clasico maçının bilet fiyatları hakkında yorum yapmayı reddetti ve fiyatların belirlenmesinin kulüplerin kendilerine ait olduğunu vurguladı.







