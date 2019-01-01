Emre Mor'un Galatasaray ısrarı sonuç getirdi

Galatasaray'ın renklerine bağlamaya çalıştığı Emre Mor, transfer görüşmelerinde zorluk çıkaran kulübü Celta Vigo'yu ikna etti.

'nun 22 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, uzun süredir 'ın transfer gündemindeydi. İddialara göre Emre'nin Galatasaray'da oynama ısrarı üzerine Celta Vigo, genç oyuncunun transferine onay verdi.

Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre Emre Mor transferinde Galatasaray'a zorluk çıkaran Celta Vigo, oyuncunun gitme konusundaki ısrarcı tutumu sebebiyle pes etti.

Celta Vigo, Galatasaray'ın "Kiralama bedeli yerine bir sonraki transferden yüzde 50 pay verelim" teklifini önce kabul etttiği, sonrasında 'in de Emre için devreye girmesiyle 3 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilmişti.

İspanyol ekibinin bonservis konusunda inatçı davranması üzerine Emre'nin araya girerek Galatasaray'da oynamayı istediğini ve Rennes'in teklifini değerlendirmediği öne sürüldü. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı kırmızılı ekibi tercih etmesinde Fatih Terim'in büyük bir etken olduğu de ifade edildi.

Emre'nin, yakın zamanda tıpkı Jean-Michael Seri gibi düşük bir bedel karşılığında 1 yıllığına kiralanacağı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu konulacağı belirtildi.