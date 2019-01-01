Emre Mor'un evini soydular: 70 bin euro'luk vurgun

Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un evine giren hırsızlar, 70 bin euro değerinde saat ve mücevher çaldı.

ekiplerinden 'da top koşturan Emre Mor hırsızlık kurbanı oldu.

El Faro de Vigo'nun haberine göre; Emre Mor'un villasına balkondan giren hırsızlar, 70 bin euro'luk vurgun yaptı.

Haberde hırsızların villaya girmeden öne alarm sistemini de devre dışı bıraktıkları kaydedildi.

Genç futbolcunun evinin soyulduğu anda takımıyla deplasmanında olduğu belirtildi.

Emre Mor'un yaşadığı villanın yol üzerinde ancak ıssız bir bölgede olduğu ve çevresinde yalnızca 3 evin olduğu aktarıldı.

Söz konusu evlerin birinde de Emre Mor'un takım arkadaşı Iago Aspas'ın yaşadığı ifade edildi.

Bu sezon takımıyla 11 resmi maçta forma şansı bulan Emre Mor gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.