Emre Mor'dan performans itirafı!

Beklentilerin altında kalan Emre Mor, performansının yetersiz olduğunu kabul etti.

'ın sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu kendi performansının yetersiz olduğunu kabul ettiğini belirtirken güven kazanmak için çalışacağını açıkladı:

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"Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım!"

Bu sezon sarı kırmızılı formayı 15 resmi maçta terleten Emre, henüz gol ve asist yapamadı.