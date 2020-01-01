Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı

Sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan ve Olympiakos'a transfer olan Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

'ın sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak Ocak ayında sözleşmesini feshettiği Emre Mor'un yeni durağı Olympiakos olmuştu.

22 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı paylaştı.

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Emre Mor'un açıklamaları şöyle:

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"Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Sizlere her zaman doğruyu söyledim. Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda, her zaman en iyisini vermek için çalıştığıma emin olabilirsiniz. Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı. Ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyal medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum."

Emre Mor, Galatasaray forması altında 5'i ilk 11'de olmak üzere 17 resmi maçta görev almıştı.