Emre Mor transferinde Celta Vigo pürüzü

İspanyol ekibi, Galatasaray'dan 800 bin euro talep edince transfer gecikti.

, 'da top koşturan Emre Mor'u transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Genç oyuncunun menajeri ile yaşanan sorun, transferde sarı kırmızılıları zor durumda bırakmıştı.

21 yaşındaki kanat oyuncusuna imza attırmak için gün sayan Galatasaray'a bu sefer de Celta Vigo'nun talepleri zorluk çıkartıyor.

TRT Spor'un haberine göre, İspanyol ekibi sarı kırmızılılardan 800 bin euro talep etti ve transfer bu sebeple gecikmeye uğradı.

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Sarı kırmızılı ekibin bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği genç oyuncu, bu sorunu çözeceğini yöneticelere iletti.

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 12 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.