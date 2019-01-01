Emre Mor transferinde beklenmedik pürüz
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Galatasaray, Celta Vigo'da top koşturan Emre Mor'un transferinde imza aşamasına kadar gelmişti.
Genç oyuncunun kısa süre içinde takıma katılması beklenirken, Emre Mor'un transferde yetki verdiği WBD Sports menajerlik şirketinden önemli bir açıklama geldi.
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İspanya' nın El Desmarque gazetesine göre WBD Sports, yayınladığı bildiride 21 yaşındaki oyuncunun şirketi devreden çıkararak Galatasaray'la görüşme yapmaya çalıştığını ifade etti.
Menajerlik şirketi, aynı bildiride yargıya gitmeyi düşündüklerini de belirtti.
Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 10 La Liga maçında gol katkısı veremedi.