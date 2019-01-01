Emre Mor, Şener Özbayraklı'dan ucuza imza attı

Galatasaray'ın, Celta Vigo'dan bir yıllığına kiraladağı Emre Mor'un maliyetinin Şener Özbayraklı'dan daha az olması dikkat çekti.

'ın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor'da şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istediği için ücretinde indirim yapmayı kabul eden Emre, net 725 bin euro’ya razı oldu. Futbolcunun kulübü ’ya ise 600 bin euro ödenecek.

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Galatasaray performansından memnun kalıp oyuncuyu istediği takdirde 31 Mayıs 2020’ye kadar 8 milyon euro karşılığında genç oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip olacak.

Şener Özbayraklı ile yıllık 900 bin euro’ya anlaşan Galatasaray, Emre Mor’u daha ucuza transfer etmiş oldu.