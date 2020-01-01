Emre Mor resmen Olympiakos'ta

Galatasaray, sezon başında La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor ile yollarını ayırdı.

Bonservisi 'da bulunan Emre Mor, sezonun ikinci yarısını Olympiakos'ta geçirecek.

ile Olympiakos arasında yapılan anlaşmaya göre Sarı Kırmızılılar, Yunan kulübünden 410 bin euro kiralama bedeli alacak.

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22 yaşındaki kanat oyuncusunun kalan 290 bin euro'luk ücreti ise Galatasaray tarafından ödenecek.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC. Kulübü Şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir.